Изменения в закон о семенах и посадочном материале вступят в силу через месяц

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О семенах и посадочном материале» опубликован в официальной прессе и вступит в силу через месяц.

Текст закона опубликован в газете «Урядовый курьер» (№209 от 14 ноября 2012 г.).

Согласно документу, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины приняла в целом изменения к Закону Украины “О семенах и посадочном материале”.

К субъектам семеноводства и рассадничества относятся физические и юридические лица, которым предоставлено право заниматься производством, реализацией семян и посадочного материала в соответствии с законом. Государственное управление в сфере семеноводства и рассадничества осуществляют Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную аграрную политику, и центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Система семеноводства и рассадничества состоит из звеньев добазового, базового и сертифицированного семеноводства и рассадничества, государственного резервного семенного фонда коллекционных пестиковых насаждений многолетних растений.

Государственный резервный семенной фонд создается в объемах, утвержденных Кабинетом министров Украины, для обеспечения семенами и посадочным материалом районов, которые не производят собственных семян и посадочного материала или имеют ограниченные возможности его производства, предоставления помощи в случае уничтожения или повреждения семенных посевов и насаждений в результате стихийного бедствия, а также для обеспечения сортообновления, сортозамены и реализации семян и посадочного материала по международным договорам.

Кабинет министров Украины утверждает общий объем формирования государственного резервного семенного фонда в объеме не меньше 5% потребности государства в семенах и посадочном материале.