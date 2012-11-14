Украина присоединилась к Уставу регионального экологического центра ЦВЕ

Украина присоединилась к Уставу регионального экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ ЦВЕ).

Как сообщил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, подписание Украиной устава РЭЦ ЦВЕ состоялось 9 ноября в рамках Генеральной ассамблеи РЭЦ ЦВЕ в городе Сентендре (Венгрия).

Э.Ставицкий отметил, что присоединение Украины к региональному экологическому центру позволит улучшить имидж Украины, а также выполнить взятые обязательства в рамках Государственной экологической политики Украины до 2020 года и Национального плана действий по ее проведению.

Кроме того, это должно повысить интерес к Украине донорских организаций и увеличить количество экологических проектов для реализации в стране.

Присоединение к уставу РЭЦ ЦВЕ должно быть ратифицировано Верховной Радой, отметил министр.