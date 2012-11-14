Еврокомиссия уже в декабре может открыть для украинской курятины рынок ЕС

Брюссель. Европейская комиссия в декабре может одобрить решение об открытии для украинской курятины рынка ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил директор по общим вопросам ООО “Комплекс Агромарс” Алексей Марченко, который находится в Брюсселе в составе делегации Совета экспортеров при МИД Украины.

“Мы уже достигли серьезных результатов в сфере приведения в соответствие с европейскими нормами, требованиями законодательства наших санитарных условий, однако, честно говоря, когда спрашиваю, когда мы получим такой же доступ, какой имеет немецкий аграрий, у которого мы покупаем премиксы, родителей-цыплят и многое другое для организации нашего производства, то, к сожалению, ни один из участников наших мероприятий не смог ответить. Ссылаются на разные обстоятельства - то политические, то технические”, - сказал он.

“Хотя все сводится к тому, что Еврокомиссия в декабре месяце, имея соответствующий материал наработанный, должна, в конце концов, принять решение”, - сказал он.

А.Марченко отметил, что пока непонятно, каким именно будет это решение, хотя участники встреч с представителями Совета экспортеров при МИД Украины – руководители директоратов Еврокомиссии – выражали оптимизм.

Вместе с тем А.Марченко отметил, что даже принятие Еврокомиссией положительного решения по открытию рынка ЕС для продукции украинского птицеводства не будет еще означать прямого разрешения на экспорт, поскольку Украине все равно придется решить ряд проблем по приведению украинского законодательства к европейским стандартам.