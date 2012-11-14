Nestle отзывает из продажи Nesquik из-за возможного наличия в нем сальмонеллы

Компания Nestle отзывает из продажи какао Nesquik, произведенное на заводах в США, из-за возможного наличия в нем сальмонеллы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу. В настоящее время работники службы «принимают меры по выявлению указанной продукции» в российских магазинах.

Шоколадный порошок был произведен в начале октября 2012 года и годен до октября 2014 года.

В основном произведенный в США Nesquik продается в самой стране, однако он мог попасть и на российский рынок.

Ранее Роспотребнадзор советовал россиянам отказаться от Nesquik, предупредив потребителей о том, что он может быть заражен, передает «Газета.Ru».

Справка УНИАН. Nestle – один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Nestle принадлежит 449 фабрик в 83 странах мира. Годовой объем продаж Nestle в мире достиг в 2010 году 109,7 млрд швейцарских франков. Помимо производства продуктов питания, Nestle владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

В 1998 году Nestle S.A. приобрел контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве было основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestle S.A. приобрел 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestle S.A приобрел ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».