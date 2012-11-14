В Англии выявлено, что размер шоколадных плиток уменьшился на 10%, а цена - прежняя

Управление национальной статистки Великобритании обнаружило, что размер шоколадных батончиков и плиток за год уменьшился почти на 10%, в то время как их цена осталась прежней, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Business Insider.

В докладе ведомства говорится о том, что производителям приходится обманывать потребителей из-за растущей инфляции.

«В первую очередь, рост инфляции давит на картофель, фрукты и кондитерские изделия. В последнем случае наблюдается уменьшение размеров продуктов. Другими словами – это увеличение в стоимости, так как за те же деньги потребители получают меньше», – говорится в докладе.

«Наши аналитики обнаружили, что размер шоколадных батончиков уменьшился почти на 10%. Мы решили, что это важная для общества информация», – заявил представитель ведомства Ричард Кэмпбелл.

В частности, компания Cadbury за год уменьшила размер шоколадной плитки Dairy Milk с 49 грамм до 45 грамм, однако цена осталась прежней – 59 пенсов.