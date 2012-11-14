Сельхозпроизводство в Украине сократилось на 5%

Спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-октября 2012 года составил 5,1% против аналогичного периода 2011 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях в январе-октябре т.г. составил 7,7%, в домохозяйствах — 2,5%.

Согласно сообщению, спад объемов производства продукции растениеводства в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 8,3%.

По состоянию на 1 ноября 2012 года зерновых и зернобобовых культур собрано на 19,1% меньше по сравнению с показателем на аналогичную дату 2011 года — 40,8 млн тонн. Валовый сбор сахарной свеклы сократился на 12,5% — до 13,14 млн тонн, подсолнечника — на 4,2%, до 8,3 млн тонн, картофеля — на 3,9%, до 23,13 млн тонн.

Также сообщается, что на 1 ноября т.г. озимые на зерно и зеленый корм (включая рапс) под урожай 2013 года посеяны на площади 9 млн га, что на 0,5% меньше показателей прошлого года. В частности, зерновые на зерно посеяны на 7,9 млн га (на 1,2% меньше), рапс озимый на зерно — на площади 1 млн га (на 5,8% больше).

По данным Госстата, за 10 месяцев рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 2,9%.

В аграрных предприятиях в январе-октябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 года объем выращивания скота и птицы увеличен на 6%, в том числе крупного рогатого скота — на 6,1%, свиней — на 7,3%, птицы — на 5,5%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 5,7%, свиней — на 10,2%. Средний надой молока от одной коровы увеличился на 14,5%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-октябрь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 24%, в т.ч. продукции растениеводства — на 34%, продукции животноводства — на 4%.

Кроме того, сообщается, что средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за 10 месяцев выросли на 6% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. В частности, цены продажи продукции животноводства выросли на 12%, растениеводства — снизились на 1%. В октябре т.г. по сравнению с сентябрем средние цены реализации сельхозпродукции не изменились, цены на продукцию животноводства снизились на 0,6%, растениеводства — выросли на 0,2%.

По данным Госстата, на 1 ноября т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 21,3 млн тонн зерна (на 22% меньше, чем на 1 ноября 2011 г.), в т.ч. 8,2 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн ячменя, 8,9 млн тонн кукурузы, 0,4 млн тонн ржи.

Как сообщал УНИАН, спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 4,6%.