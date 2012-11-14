В Украине за 10 месяцев производство мяса выросло на 2,2%, молока – на 2,7%

Производство мяса в Украине (в живом весе) в январе-октябре 2012 года выросло на 2,2% против аналогичного периода 2011 г. – до 2,423 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, производство молока за 10 месяцев т.г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 2,7% – до 9,89 млн тонн.

Кроме того, производство яиц за этот период увеличилось на 1,7% – до 16,246 млрд шт.

Напомним, Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн, яиц – на 9,6% – до 18,7 млрд штук, и сократила производство молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.

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