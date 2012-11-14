«АПК-Инвест» инвестирует в расширение производства 1,3 млрд грн

Крупнейший украинский производитель свинины агрохолдинг «АПК-Инвест» планирует в рамках инвестпрограммы по увеличению объемов производства вложить в развитие производственных мощностей до 2015 года 1,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор компании Роман Распопов.

«За ближайшие 3 года мы доинвестируем 1,3 млрд грн», - сообщил Р.Распопов.

По его словам, в течение следующего года будет инвестировано 350-400 млн грн.

Инвестиционная программа предполагает увеличение к 2015 году объемов производства мясопродуктов до 55 тыс. тонн и выручки до 1,7 млрд грн. По словам гендиректора компании, по итогам 2012 года общий объем производства мясопродуктов составит около 28 тыс. тонн, выручка - около 1 млрд грн.

До 2015 года планируется расширение животноводческого комплекса до 600 тыс. голов в год с 400 тыс. на сегодня, маточного репродуктора — до 30 тыс. голов с 21 тыс., а также увеличение земельного банка компании до 50 тыс. га с 32 тыс. га.

Как подчеркнул Р.Распопов, «АПК-Инвест» будет осуществлять финансирование программы исключительно за счет собственных средств без привлечения иностранных инвесторов и кредиторов. Суммарный объем инвестиций составит 3,5 млрд грн.

Он также сообщил, что по завершению инвестпрограммы компания планирует увеличить долю на рынке охлажденной свинины до 15% с 14%, на рынке колбасных изделий — до 5-7% с 3%.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «АПК-Инвест» за 9 месяцев т.г. увеличил доход от реализации продукции до 562 млн грн с 352 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. ЧАО «АПК-Инвест» осуществляет полный замкнутый цикл производства охлажденной свинины - от выращивания зерновых и производства комбикормов до животноводства, мясопереработки и реализации готовой продукции. «АПК-Инвест» владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна» и «Колбаспищепром».