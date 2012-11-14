"Агролига" за 9 месяцев увеличила прибыль более чем в 2 раза

Украинский агропромышленный холдинг "Агролига" за девять месяцев текущего года получил 3,269 млн евро чистой прибыли по сравнению с 1,387 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Согласно биржевому отчету, которым располагает УНИАН, чистая прибыль компании в третьем квартале в годовом выражении выросла до 3,152 млн евро с 1,216 млн евро.

Компания увеличила выручка в январе-сентябре до 13,436 млн евро с 5,414 млн евро, в том числе в третьем квартале до 7,342 млн евро с 3,560 млн евро.

Операционная прибыль "Агролиги" за 9 месяцев 2012 года выросла до 3,517 млн евро с 1,473 млн евро.

"Главным источником таких хороших результатов этого квартала был неожиданно хороший урожай подсолнечника. В среднем сборы составили 4,37 тонны с га по сравнению с 3,5 тонны в прошлом году", - отметили в компании.

По информации "Агролиги", компания ожидала урожая подсолнечника на уровне 3 тонны с гектара, отметив при этом, что за год выросла его цена - до 4,1 тыс. грн за тонну с 3,3 тыс. грн.

Кроме того, улучшению показателей способствовало изменения курса евро к гривне.

В компании также отметили, что в мае текущего года они снизили прогноз годовой выручки до 10,2 млн евро и чистой прибыли до 2,1 млн евро с ожидаемых в начале года 13,2 млн. евро и 2,6 млн евро соответственно, затруднившись оценить результаты текущего года после результатов третьего квартала.

"До конца сентября еще не весь подсолнечник был собран, и его цена продолжает расти. В этой ситуации мы не можем изменить прогноз на другой, более правдоподобный", - сказали в компании.

В "Агролиге" также сообщили, что по итогам трех кварталов компания перевыполнила годовой план по выручке на 32%, а по чистой прибыли – на 55%.

Согласно отчету, на конец первого квартала общий долг компании составлял 1,371 млн евро, 1,218 млн из которых составлял краткосрочный долг. Долгосрочный долг к концу третьего квартала не изменился, в то время как краткосрочный снизился (на конец сентября 2011 года он составлял 2,614 млн евро).

Текущие активы компании на конец третьего квартала составили 8,470 млн евро по сравнению с 7,416 млн евро на конец сентября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, "Агролига" в первом полугодии сократила чистую прибыль на 34,5% - до 117,2 тыс. евро на фоне роста выручки до 6,094 млн евро с 1,853 млн евро годом ранее.

В прошлом году "Агролига" увеличила чистую прибыль на более чем 40% - до 1,7 млн евро при росте выручки почти в 2 раза - до около 7 млн евро.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний "Агролига" входят шесть фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Компании группы, которая в начале прошлого года через зарегистрированный на Кипре холдинг Agroliga Group PLC дебютировала на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect, обрабатывают около 7,2 тыс. Га земель в Харьковской области и владеет молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской, остальные - free float.