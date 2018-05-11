Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, сколько лет знаком с Президентом Виктором Януковичем, подвел итоги посевной и сообщил, будет ли введен в декабре запрет на экспорт пшеницы...

- Николай Владимирович, каковы итоги уборочной кампании 2011-2012 маркетингового года?

- Сразу отмечу - год был нелегким. Високосный год оправдал свое название. Однако вопреки всем опасениям и климатическим потрясениям, украинские аграрии сработали профессионально. Наша страна получила третий по валу урожай за годы независимости. Окончательный показатель ожидается на уровне 46 - 46,5 млн. тонн зерновых. Продовольственного зерна - достаточно.

- Что можно сказать по поводу урожая овощей и фруктов?

- И в этом сегменте достигнут хороший результат. Если в 2000 году у нас урожай овощей составлял 5,8 млн тонн, то в 2012 – уже 9,8 млн тонн. Капусты, моркови, лука, свеклы в этом году собрали в среднем на 35-40% больше, чем в прошлом году. Это, к слову, второй по валу урожай за последние пять лет, существенно превышающий норму потребления. Картофеля собрано около 22,4 млн тонн, хотя потребность рынка составляет лишь 5,9 млн тонн из расчета 130 кг на человека в год.

Производство сахара ожидается на уровне 1,8 млн тонн, что позволит, с учетом переходящих остатков, полностью обеспечить потребность внутреннего рынка.

У нас увеличился объем урожая ягод, винограда, яблок. Впервые наблюдаем динамику увеличения экспорта этого вида продукции и снижения импорта. Скажу больше: мы фактически ушли от сезонных ценовых колебаний на овощи, фрукты, которые наблюдали еще 3-4 года назад.

Не могу не отметить и других показателей. Объем производства сливочного масла вырос по сравнению с прошлым годом на 20% - до 2,982 млн тонн. Такая же тенденция наблюдается и на рынке растительного масла – рост 20,5% при объеме производства почти 3 млн тонн. При этом потребление масла внутри страны составляет 15-20% от производства.

И самое главное - нам впервые за 20 лет удалось приостановить спад поголовья крупного рогатого скота и производства молока и даже нарастить: производство молока на 3%, а поголовье – на 2%.

- Как прошла посевная озимых? Какие перспективы на урожай следующего года?

- В целом по стране нам, конечно, грех жаловаться, но надо признать, что в южных регионах – Крыму, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях - осень выдалась довольно сухой. Это, безусловно, скажется на качестве посевов.

Вместе с тем, аграрии сделали все, что от них зависело. Посевную кампанию провели в оптимальные сроки, рекомендованные Национальной Академией аграрных наук. Площади посевов увеличились на 150 тыс. га – до 8146 тыс. га. Если зима не преподнесет погодных сюрпризов, получим хорошие перспективы на урожай будущего года. 91% озимых от полученных всходов - в хорошем и удовлетворительном состоянии, 9% посевов еще не взошли, но на это есть время. Вероятно, 5% посевов придется пересевать. Однако данный объем не вызывает опасений.

- В этой связи напрашивается вопрос относительно агрострахования. Как известно, вступил в силу закон об аграрном страховании, Нацкомфинуслуг лицензирует страховые компании для работы непосредственно на агрорынке. На минувшей неделе Антимонопольный комитет зарегистрировал создание Аграрного страхового пула. Все это положительно отразится на деятельности предприятий?

- Действительно, с 1 июня вступил в силу закон об аграрном страховании. На эти цели в бюджете было предусмотрено 70 млн грн, которые при необходимости будут направлены на компенсацию страховой премии в размере до 50% непосредственно страховой компании в случае потерь по посевам озимой пшеницы.

Закон новый, мы готовили его совместно с канадским правительством 2,5 года и поэтому убеждены, что он соответствует мировым требованиям и требованиям аграриев.

Нацкомфинуслуг рассматривает сейчас страховые компании, которые отвечали бы критериям участников страхового пула. На сегодняшний день таких четыре. Заявления еще 7 потенциальных участников находятся на рассмотрении. Нам хотелось бы, чтобы страховой пул формировался быстрее и был масштабнее, но тут мы соблюдаем разумный временной компромисс.

Благо есть примеры страхования, которые мы реализовали и без страхового пула. Я говорю о проведенных весной форвардных закупках зерна в Аграрный фонд. Механизм сработал. Страховые компании уплатили фонду по договорам страхования за недопоставленное аграриями из-за сложных погодных условий зерно.

В рамках форвардных закупок Аграрный фонд в первом полугодии 2012 года законтрактовал примерно 876 тыс. тонн зерна на 1597,7 млн. гривен. Объем форварда урожая 2013 года составит, по предварительным оценкам, более 1 миллиона тонн зерна.

- Сколько уже форвардных контрактов заключено и на какой объем зерна?

- На сегодня уже заключены форвардные контракты на поставку почти 400 тысяч тонн зерна. Причем Аграрный фонд уже перечислил аграриям около 100 миллионов гривен в виде авансовых платежей.

- Вы частично затронули вопрос финансирования отрасли, а какие цифры в целом закладываются в бюджете 2013 года, какие механизмы финансового стимулирования аграриев предусматриваются?

- Объем бюджетных ассигнований напрямую зависит от объема бюджетных поступлений и приоритетности отрасли. Аграрный сектор с его 25% экспорта и задачами по обеспечению продовольственной безопасности – безусловный приоритет. Но я бы не привязывался к цифрам, которые, например, выделяются на развитие производства и сейчас являются предметом дискуссий. Ведь наряду с прямыми бюджетными ассигнованиями есть еще и льготы, которые по объему превышают государственные вливания. Производители, например, аккумулируют у себя НДС. А это без малого 13 млрд грн в год! У нас отчисления на развитие садов и виноградников в текущем году составят около 1 млрд грн. Молочники аккумулируют НДС в объеме 2 млрд грн в год. Согласитесь, это - внушительные средства.

Возвращаясь к бюджетному финансированию, скажу, что наряду с вопросом, сколько нужно денег, возникает другой вопрос - куда их направить. И вот тут надо поблагодарить наших крупнотоварных производителей, которые не претендуют на бюджетное финансирование. Они привлекают средства из внешних источников. Частникам и фермерам – среднему классу – это пока не удается. И в этом сегменте мы уже второй год подряд внедряем финансовые стимулы создания семейных ферм по производству свинины, которую мы все еще импортируем, по производству молока, овощей и фруктов. Поэтому со следующего года приоритетным в смысле бюджетного финансирования будет создание животноводческих ферм семейного типа и кооперативов. Кроме того, существенной статьей расходов станет покрытие процентов по кредитам и финансирование агролизинга, необходимого для технического переоснащения села.

- Что подразумеваете под понятием «кооператив»?

- Это инструмент, который позволяет крестьянам значительно повысить свои доходы, а государству – вывести из-за черты бедности большой процент населения. Наиболее успешный пример кооперативного движения сейчас – Китай, где более 30% населения перестали считаться бедными за счет участия в кооперативах.

Почему важно возрождение кооперативов у нас? Да потому, что у нас отсутствует централизованный забор со двора птицы, свинины, картофеля. Вот и получается, значительная часть урожая пропадает именно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, непродуманной логистики, что само по себе несет только затраты.

Кооператив все это исправляет. И не случайно на недавнем заседании Совета регионов Президент дал поручение изучить ситуацию. Село, слывшее еще 5-6 лет назад едва ли не резервацией, должно почувствовать заботу государства, возрождение жизни. Кооперативы и семейные фермы дают крестьянину перспективу, а потребителю – приемлемую цену на конечный продукт без ущерба для качества.

- Не так давно было принято решение продлить мораторий на продажу земли вплоть до формирования необходимой инфраструктуры. Что означает данная формулировка, когда все-таки начнется полноценная продажа земли, кому ее будут продавать и каково Ваше личное отношение к мораторию на продажу земли?

- Это ведь миф, что только рынок земли может привлечь инвестиции в агросектор. Инвестиции и так придут, когда инвестор получит гарантии того, что инвестиция будет защищена и возвращена, а получатель инвестиций продемонстрирует способность вести бизнес.

Вместе с тем, я - не сторонник затягивания реформ. Земельная реформа нужна. Другое дело, надо понимать, что поспешные решения могут вскрыть ряд злоупотреблений, которые мы пока не ощущаем. Благо исторических примеров хватает - от реформы Столыпина до НЭПа и всеобщей коллективизации, приведшей в 30-е годы к голоду, а 60-е – к запрету на подсобное хозяйство.

Задача, поставленная Президентом сейчас, звучит просто - земельную реформу надо провести, но не отобрать при этом землю у крестьянина. Полагаю, тут нам был бы крайне интересен и полезен опыт государств – новых членов Европейского союза, где объем земель в обороте ограничен количественно, где земля продается только гражданам отдельно взятой страны, а покупка земли предполагает целый набор требований по культивации, обработке, плодородию.

В Украине тоже целесообразно было бы ограничить право на покупку земли только для граждан Украины и только в определенном количестве. В качестве предложения мы рассматриваем минимальный размер надела на покупку-продажу в 100 гектаров. Однако, повторюсь, это предмет дискуссий, равно как и механизм аренды земли. Мое мнение, и я буду рекомендовать его к рассмотрению всем заинтересованным и ответственным ведомствам и организациям, - ограничить срок аренды до 50 лет без ограничения объема арендуемых земель с одновременным введением четких критериев ответственности арендатора. Таким образом, мы получили бы высокий вал производства продукции, доходы с аренды и перспективу для развития села. К примеру, в Германии 60% собственников земельных паев сдают их в аренду. Это не только не зазорно, но еще и доходно.

- Раз ужмы заговорили об экспорте, расскажите, каких успехов мы достигли в этой сфере?

- Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины за 9 месяцев 2012 года составил без малого 18 млрд долларов США. Это - 16% всего внешнеторгового оборота страны. При этом непосредственно экспорт аграрной продукции составил 25% - 12,4 млрд долларов, а импорт почти вдвое меньше - 5,6 млрд долларов или 9,2% от общего импорта Украины. Положительное сальдо - 6,8 млрд долларов США.

Еще одна красноречивая цифра - в 2012 году поставки отечественной продукции в Европейский союз вышли на первое место, обогнав оборот со странами СНГ.

- А как это выглядит по товарным позициям?

- Наблюдается рост экспорта кукурузы – почти втрое, подсолнечного масла - на 28%, пшеницы - в 1,6 раза, семян - в 1,5 раза. Объем экспорта продукции животноводства составил 850 млн долларов США (7% от общего экспорта сельхозпродукции), что всего на 0,5% меньше прошлогоднего показателя.

Наряду с основными традиционными рынками - Египтом, Ираном и Испанией, мы стали активнее работать на рынках Японии, Тайваня, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южно-Африканской Республики. В 2012 году начали экспорт сахара в страны СНГ и Сирии.

- Кстати, на прошлой неделе появилась информация о возможной поставке кукурузы в Китай. О каких объемах идет речь?

- Действительно, мы впервые за всю историю получили официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок. Это очень сложный, емкий и зарегулированный регион. Однако нам удалось добиться квоты на поставку до 5 млн тонн кукурузы. Это большое достижение, значительный прорыв в азиатском направлении.

- Еще один немаловажный аспект – торговые войны, прежде всего с Россией – сырные, молочные, мясные. Сегодня как будто все в порядке, но велика ли вероятность того, что они не повторятся с новой силой. Какой выход ищет Украина?

- Конечно, торговые войны - не самый лучший способ выяснения отношений. Но в этом есть и определенный положительный момент. Они заставляют наших производителей искать новые рынки сбыта.

На сегодняшний день временные ограничения действуют в отношении 29 украинских предприятий, в том числе 11 – молокоперерабатывающих и 18 - мясоперерабатывающих. Право экспорта продукции на территорию Таможенного союза имеют 66 компаний: 16 - молокоперерабатывающих, 7 - мясоперерабатывающих, 8 птицефабрик, 14 – рыбоперерабатывающих предприятий, 20 предприятий по производству кормов и кормовых добавок, 1 предприятие по производству кишечного сырья.

Госветфитослужба Украины делает все необходимое, чтобы соблюсти выставляемые нам требования. Результаты проведенной работы будут представлены Россельхознадзору до 25 ноября. Тогда же направим ходатайство о возобновлении поставок продукции украинскими предприятиями в страны-члены Таможенного союза.

- Наверное, один из самых популярных и острых вопросов к Вам со стороны журналистов - будет ли введен запрет на экспорт зерновых и когда?

- Вопрос этот острый. С одной стороны, резолюция ООН обязывает все государства обеспечивать продовольственную безопасность, с другой - наше присутствие на внешних рынках, что тоже важно. Равно как важна и доходность наших производителей. Мы стремимся к тому, чтобы минимизировать административное влияние на рыночную торговлю, даже несмотря на то, что нам в рамках ВТО разрешено вводить полугодовое ограничение на экспорт или импорт продукции.

Пока мы очень динамично экспортируем зерно. За прошедшие 4 месяца мы экспортировали 10 млн тонн зерновых. Для сравнения: в прошлом году в этот же период вывезли 4,5-5 млн тонн. Плюс в этом году цена – на 40% выше прошлогодней. Вместе с тем, при всей доходности экспорта мы не можем не реагировать на сигналы о росте цен на хлеб на внутреннем рынке. Это ведь тоже важно.

В Аграрном фонде у нас сегодня порядка 2 млн тонн зерна – это большой объем. Мы делаем интервенции, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке без введения запрета на экспорт.

Что касается взаимопонимания с зернотрейдерами, то второй год подряд мы подписываем с ними меморандум, согласно которому мы каждые 15 дней вместе мониторим динамику экспорта, остатков, состояния посевной. В общем объеме экспорта пшеница на сегодня составила 4,8 млн тонн, при том, что расчетный общий объем экспорта еще не превышен (5,5 млн тонн). Что будет дальше? Будем смотреть на то, что скажет рынок. Если потенциал экспорта зерна окажется больше – слава Богу.

- Иными словами, ожидаемого к декабрю запрета на экспорт не будет?

- В конце ноября мы проведем новое заседание с зернотрейдерами, проанализируем перспективы, состояние озимых и совместно примем решение. Неожиданностей не будет, несогласованного с зернотрейдерами решения не будет.

Очевидно, объем экспортируемой пшеницы потихоньку уменьшится, и на рынок выйдет кукуруза. В этом маркетинговом году мы планируем к экспорту в общей сложности 14-15 млн кукурузы, при том, что уже вывезли 3,5 млн тонн. К слову, в текущем маркетинговом году суммарный объем экспорта зерновых может составить 22-22,5 млн тонн.

- В этой связи хотелось бы уточнить следующее: в парламенте зарегистрирован законопроект (№11378) об основах продовольственной безопасности страны. В документе прописана норма, согласно которой государство может использовать инструменты тарифного регулирования с целью формирования продовольственной безопасности. Инициатором законопроекта выступает Кабмин. Означает ли это, что с его принятием использование квот или иных ограничений экспорта–импорта будет законодательно разрешено?

- Этот закон лишь определяет направления внешнеэкономической политики, но не содержит конкретных мер и инструментов, привязанных к конкретным случаям или условиям наступления угроз продбезопасности.

Использование инструментов регулирования экспорта-импорта определяется другими законами, в частности, законами «О таможенном тарифе», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О применении специальных мер относительно импорта в Украину".

Следовательно, исходя из ситуации, которая будет складываться на конкретном продовольственном рынке (например, зерновом), правительство вправе будет принимать разрешенные действующим законодательством ограничивающие инструменты регулирования экспорта или импорта, которые не противоречат требованиям ВТО.

В отдельных случаях могут применяться квоты на экспорт. В то же время нужно подчеркнуть, что квоты не относятся к инструментам таможенно-тарифного регулирования, скорее, речь будет идти о лицензировании.

- Еще один непростой вопрос - о ситуации вокруг концерна Укрспирт. Его предлагают приватизировать. Какова позиция министерства по этому поводу?

- Суммарные мощности украинских спиртовых заводов, подчиненных Минагрополитики, составляют почти 60 млн декалитров в год. До 1997 года половину этого объема Украина поставляла в Россию, однако позднее Москва изъяла этиловый спирт из режима свободной торговли, что привело к дисбалансу между мощностями по производству и потребностью в спирте, которая на сегодня составляет только 20 млн декалитров. Как задействовать имеющиеся мощности?

В 2010 году согласно постановлению правительства мы начали реорганизацию 36 государственных спиртовых заводов, на базе которых создали 38 структурных подразделений ГП "Укрспирт". Их общая годовая мощность составляет более 30 млн декалитров спирта в год, что полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка и в экспортных поставках. Эта мера уже дала свои плоды – по итогам 2011 года ГП "Укрспирт" получило прибыли более 90 млн гривень и уплатило у бюджет 130 млн гривень налогов и сборов.

Одним из наиболее перспективных направлений использования мощностей спиртзаводов стало их перепрофилирование на производство биоэтанола. В июне 2012 года парламент принял закон, который устанавливает поэтапное увеличение обязательного содержания биоэтанола при производстве смесевых бензинов. По нашим расчетам потребность внутреннего рынка в биоэтаноле составит в 2013 году 225 тыс. тонн, в 2014-2015 годах - 225 тыс. тонн, а с 2016 года - 315 тыс. тонн. Поэтому в ближайшие годы мы планируем перевести 35 предприятий спиртовой отрасли, не обеспеченных сбытом, на производство биоэтанола, что позволит не только восстановить их работу, но и обеспечит соблюдение законодательно установленной доли обязательного использования биоэтанола при производстве смесевых бензинов. Когда все это заработает, тогда и следует вернуться к вопросу о приватизации спиртовых заводов.

- Напоследок немного о личном. Готовясь к интервью, мы просмотрели Вашу биографию, и едва ли не везде написано – служба в армии, а потом сразу поездка в Донецк, где Вы познакомились с Президентом. Как это произошло?

- Очень просто. Я женился до армии, и жена ждала меня в Енакиево у родителей. То есть, мое появление в Енакиево было вызвано исключительно семейными обстоятельствами. Потом начал работать в «Ордженикидзеуголь», где работал и Виктор Федорович. Вот так мы знакомы уже 32 года.

- Вы не баллотировались в Верховную Раду ни по спискам, ни по мажоритарному округу. Это Ваше решение или решение партии?

- Это - решение команды. А я, как командный игрок, всегда руководствуюсь консолидированными решениями. Ведь наряду с аспектами партийно-идеологической целесообразности есть еще и реальное производство. Скажите, смог бы я в полную силу работать министром и отвечать за всю отрасль, если бы за полгода до выборов сосредоточился на предвыборной кампании? И это во время уборочной, осенней посевной. Я считаю, что если уж начал какое-то дело, нужно получить максимальный результат, не убегая от трудностей и ответственности.

- Вы на посту министра достаточно давно, как можете оценить уже проделанную работу?

- Оценку, как у нас говорят, люди поставят. Но в целом я доволен тем, что аграрная отрасль у нас приоритетная. Раз в неделю я - у Президента. Еженедельно у нас проходят совещания по проблемам аграрного сектора под председательством Президента, премьер-министра. Вот это важно. Кроме того, министерству удается быть связующим звеном в переходном периоде, когда социализм мы еще не забыли, а в капитализм еще не пришли, но уже увидели, что и капиталистическая модель не совсем совершенна.

Беседу вели Леся Сафронова, Николай Бабич (УНИАН)