«Мироновский хлебопродукт» увеличил прибыль на 40%

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции – холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) за 9 месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 281 млн долл.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

Согласно отчету, выручка компании за 9 месяцев т.г. увеличилась до 1,04 млрд долл с 880 млн долл за аналогичный период 2011 года. При этом 33% выручки было сгенерировано за счет экспорта продукции.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA выросла на 26% – до 379 млн долл. Маржа EBIDTA составила 36% против 34% за январь-сентябрь прошлого года. Операционная прибыль по сравнению с 9 месяцами 2011 года выросла на 28% – до 326 млн долл.

В третьем квартале т.г. чистая прибыль МХП сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 111 млн долл. Выручка за этот период увеличилась на 10% – до 389 млн грн, показатель EBIDTA — на 4%, до 149 млн долл.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в январе-сентябре 2012 года сократил продажи курятины до 274,8 тыс. тонн с 282 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года. При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса за указанный период выросла на 20,2% - до 17,29 грн с 14,39 грн за 9 месяцев 2011 года.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 млн долл., что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 млрд долл. с 944 млн долл. в 2010 году. Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 млн долл. с 325 млн долл. в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций компании.