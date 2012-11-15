Украинский Ovostar Union увеличил прибыль на 27%

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичный продуктов - компания Ovostar Union за первые девять месяцев текущего года увеличила чистую прибыль на 27% - до 14 млн долл., сообщила компания в биржевом отчете в четверг.

Выручка за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 16% - до 40 млн долл. на фоне росте валовой прибыли на 15% - до 17 млн долл. и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации - на 10%, до 16 млн долл.

Компания сообщила, что на конец сентября текущего года поголовье птиц достигло 3,62 млн штук, в том числе 2,71 млн несушек, по сравнению с 2,45 млн и 2,1 млн на конец третьего квартала прошлого года.

Производство яиц в январе-сентябре в годовом выражении увеличилось на 11% - до 491 млн штук, а их переработка - на 11%, до 176 млн штук.

Кроме того, группа переработала 8,552 тонны семян подсолнечника, часть из которых была использована для производства кормов для кур.

Ovostar обьяснил рост доходов большими объемами продаж по сравнению с тремя кварталами прошлого года и более высокими ценами.

Крупнейшую долю в выручке компании за девять месяцев 2012 года составило производство яйца - 68% на фоне 25% доли производства яичных продуктов и 7% сегмента переработки подсолнечника.

В трех кварталах прошлого года доля выручки от продажи яиц составляла 73% и 27% яичных изделий.

Справка УНИАН. Ovostar, который входит в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в прошлом году увеличил чистую прибыль на 120% - до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки - до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA - до 22,3 млн долларов. Компания в 2011 году увеличила производство яиц на 14% - до 623 млн штук, производство жидких и сухих яичных изделий - по 10%, до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн, соответственно.

В рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже Ovostar привлек за 25% своих акций около 30 млн долларов. На последнем закрытии рыночная стоимость компании, 75% акций которой владеют Борис Беликов и Виталий Вересенко, составляла 180 млн долларов. Около 12% акций принадлежат польскому пенсионному фонду Generali OFE.