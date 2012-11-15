Присяжнюк: решение об ограничении экспорта зерна может быть принято в конце ноября

Решение о введении временного ограничения на экспорт зерна может быть принято в конце ноября, после очередных консультаций, которые проходят в рамках требований меморандума между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В конце ноября мы проведем новое заседание с зернотрейдерами, проанализируем перспективы, состояние озимых и совместно примем решение. Неожиданностей не будет, несогласованного с зернотрейдерами решения не будет», – заверил министр.

При этом он отметил, что на сегодняшний день лимит экспорта в 5,5 тонн еще не превышен. «В общем объеме экспорта пшеница на сегодня составила 4,8 млн тонн, при том что расчетный общий объем экспорта еще не превышен (5,5 млн тонн). Что будет дальше? Будем смотреть на то, что скажет рынок. Если потенциал экспорта зерна окажется больше – слава Богу», – сказал Н.Присяжнюк.

Кроме того, он обратил внимание, что превалирующей культурой экспорта в дальнейшем станет кукуруза. «Очевидно, объем экспортируемой пшеницы потихоньку уменьшится и на рынок выйдет кукуруза. В этом маркетинговом году мы планируем к экспорту в общей сложности 14-15 млн кукурузы, при том что уже вывезли 3,5 млн тонн. К слову, в текущем маркетинговом году суммарный объем экспорта зерновых может составить 22-22,5 млн тонн», – отметил министр.

Напомним, ранее Н.Присяжнюк заявлял, что в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы. При этом экспортеры ожидают, что объем экспорта зерновых в ноябре может сравняться с показателем октября и составить не менее 3 млн тонн зерновых.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью агентству УНИАН: «Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет».