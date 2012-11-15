Milkiland сократил прибыль до 10,7 млн евро

Крупнейший в Украине экспортер твердых сыров и крупный производитель молочных изделий - компания Milkiland за 9 месяцев т.г. сократила чистую прибыль по сравнению с 9 месяцами 2011 г. на 22,3% - до 10,7 млн евро. Об этом говорится в биржевом отчете компании.

Согласно отчету, валовая прибыль компании по итогам 9 месяцев т.г. составила 56,6 млн евро, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) снизилась на 5% - до 27,3 млн евро на фоне 3% роста выручки до 206 млн евро.

Как отмечается в сообщении компании, на рост выручки оказали влияние снижение цен на сырое молоко за счет государственных субсидий производителям и активизация продаж в России и Украине.

Долгосрочные обязательства компании в структуре долгового портфеля к 30 сентября т.г. увеличились до 53% с 30% на 1 января 2012 г. Суммарно обязательства компании на конец отчетного периода увеличились на 5%, до 100 млн евро.

51% выручки компании за 9 месяцев т.г. и 60% EBITDA обеспечил сегмент производства твердых сыров и масла (55% выручки и 77% EBITDA за 9 месяцев 2011 года), 40% выручки и 32% EBITDA - продукция цельномолочных изделий (37% и 15% в 2011г.), и 7% выручки пришлось на ингредиенты и другие продукты (8% в 2011г.).

Справка УНИАН. Milkiland, владеющий 10 заводами в Украине, "Останкинским молочным комбинатом" в Москве и Ostrowia в Польше, занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов, которые в прошлом году обеспечили ему 54% и 36% процентов всей выручки, соответственно.

Компания, которая в прошлом году оставалась крупнейших украинским экспортером сыра, 65% всех своих доходов получила от продаж на российском рынке.

Львиную долю своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".

Капитализация основанной в 1994 году компании, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в конце 2010 года, на закрытии в среду, 14 ноября 2012 г., составляла около 135 млн евро.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежат нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, 5,51% - польскому пенсионному фонду ING OFE, а 21,45% - free float.