Украина сможет экспортировать в Китай до 5 млн тонн кукурузы

Украина впервые за свою историю получила официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок в объеме до 5 млн тонн.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы впервые за всю историю получили официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок. Это очень сложный, емкий и зарегулированный регион. Однако нам удалось добиться квоты на поставку до 5 млн тонн кукурузы. Это большое достижение, значительный прорыв в азиатском направлении», - сказал министр.

Н.Присяжнюк также отметил, что общий объем экспорта кукурузы может составить до 15 млн тонн. «В этом маркетинговом году мы планируем к экспорту в общей сложности 14-15 млн кукурузы, при том, что уже вывезли 3,5 млн тонн», - отметил глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай, что позволит осуществлять экспорт в рамках обслуживания кредита в 3 млрд долларов на развитие проектов в украинском агропромышленном секторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью агентству УНИАН: «Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет».