Объем форвардных закупок зерна урожая 2013 года составит более 1 млн тонн

Объем форвардных закупок зерна урожая 2013 года составит, по предварительным оценкам, более 1 миллиона тонн.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«В рамках форвардных закупок Аграрный фонд в первом полугодии 2012 года законтрактовал примерно 876 тыс. тонн зерна на 1597,7 млн. гривен. Объем форварда урожая 2013 года составит, по предварительным оценкам, более 1 миллиона тонн зерна», – сказал министр.

Он также отметил, что на сегодня заключены форвардные контракты на поставку почти 400 тысяч тонн зерна. «На сегодня уже заключены форвардные контракты на поставку почти 400 тысяч тонн зерна. Причем Аграрный фонд уже перечислил аграриям около 100 миллионов гривен в виде авансовых платежей», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины приступил к форвардным закупкам продовольственного зерна пшеницы и ячменя, а также фуражного зерна ячменя урожая 2013 года с 1 ноября 2012 года.

В сентябре Кабинет министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта. Согласно постановлению Кабмина, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в два этапа, первый из которых – авансовый – будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, а второй – окончательный – будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. При этом плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью агентству УНИАН: «Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет».