Украина попытается возобновить экспорт аграрной продукции в страны ТС до 25 ноября

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба Украины) до 25 ноября направит Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ходатайство о возобновлении поставок украинской аграрной продукции на российский рынок и рынки стран Таможенного союза.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Госветфитослужба Украины делает все необходимое, чтобы соблюсти выставляемые нам (украинским предприятиям - экспортерам - УНИАН) требования. Результаты проведенной работы будут представлены Россельхознадзору до 25 ноября. Тогда же направим ходатайство о возобновлении поставок продукции украинскими предприятиями в страны-члены Таможенного союза», - заявил министр.

Он также сообщил, что на сегодняшний день временные ограничения на ввоз продукции на рынок России и других стран Таможенного Союза (Беларуси и Казахстана) действуют в отношении 29 украинских предприятий – 11 молокоперерабатывающих и 18 мясоперерабатывающих. «Право экспорта продукции на территорию Таможенного союза имеют 66 компаний: 16 молокоперерабатывающих, 7 мясоперерабатывающих, 8 птицефабрик, 14 рыбоперерабатывающих предприятий, 20 предприятий по производству кормов и кормовых добавок, 1 предприятие по производству кишечного сырья», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров производства нескольких украинских предприятий на территорию России. Позднее запрет на импорт коснулся украинской мясной продукции. В апреле 2012 года руководства ветеринарных служб стран Таможенного союза приняли решение, согласно которому Временные ограничения ветеринарной службы одной из стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана на ввоз подконтрольной продукции из третьих стран будут автоматически распространяться на две другие страны. В июне 2012 года Госветфитослужбы направила Россельхознадзору список украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию. В сентябре Россельхознадзор в ходе мониторинговых исследований выявил запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей был введен режим усиленного лабораторного контроля.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью агентству УНИАН: «Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет».