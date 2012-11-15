Янукович призывает максимально защищать внутренний рынок сельхозпродукции

Президент Украины Виктор Янукович призывает максимально защищать внутренний рынок сельскохозяйственной продукции и делать все для выхода украинской продукции на международные рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства.

«Важное задание для власти - обеспечить использование всех разрешенных организацией мировой торговли инструментов для защиты внутреннего рынка от импорта низкокачественной сельскохозяйственной продукции», - сказал Президент.

Вместе с тем он призывал использовать все возможные механизмы и методы для продвижения украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна на международные рынки.

«Решительные шаги со стороны государства, со стороны власти также нужны в направлении продвижения аграрной продукции, особенно зерна, на новые мировые рынки, с этой целью нужно значительно усилить активность Украины в международных организациях, которые регулируют мировые рынки сельскохозяйственной продукции», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что Украина, по оценкам международных экспертов, имеет большой потенциал, а в условиях прогнозируемого роста количества населения наше государство должно исторический шанс занять ведущее место на мировом рынке продовольствия.

Как сообщал УНИАН, с 6 июня на Чикагской бирже был введен новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае.

Однако в начале октября министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что торговля фьючерсами украинской продовольственной пшеницы на Чикагской товарной бирже не оправдала надежд Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Чикагской биржи.

В сентябре т.г. Н.Присяжнюк заявил, что Украина ведет переговоры с Чикагской товарной биржей о введении фьючерсных контрактов на семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу на Чикагской бирже.

Напомним, по словам Н.Присяжнюка, в текущем маркетинговом году суммарный объем экспорта зерновых из Украины может составить 22-22,5 млн тонн.

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Янукович предлагает рассмотреть возможность увеличения платы за пользование землей

Президент Украины Виктор Янукович предлагает рассмотреть возможность увеличения платы за пользование землей.

По его словам, нужно более активно применять механизмы поощрения социальной ответственности аграрного бизнеса.

«В частности, было бы целесообразно изучить возможность увеличения платы за пользование землей, чтобы расширить финансовые возможности местного самоуправления для развития сельских территорий», - сказал Президент.

Напомним, на сегодня ставка аренды за пользование земельным паем составляет 3% от нормативной денежной оценки земли.

С 1 января т.г. нормативная денежная оценка земли увеличилась с 12 до 20 тыс. грн за гектар. При этом с увеличением нормативной денежной оценки земли выросла и арендная плата за земельные паи с 330 грн/га до 600-700 грн/га.

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Янукович считает необходимым изменить подходы государства в вопросах дотирования предприятий аграрного сектора

Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым изменить подходы государства в вопросах дотирования предприятий аграрного сектора.

По мнению главы государства, нужно усовершенствовать механизмы государственной поддержки, поскольку дотации не должны стимулировать бесхозяйственность. «Дотирование убыточных предприятий создает условия для их деградации», - сказал Президент, подчеркнув, что нужно переориентировать систему дотаций таким образом, чтобы стимулировать в первую очередь те предприятия, которые используют ее максимально эффективно, в частности, выпускает качественную продукцию, а дотацию использует на свое техническое переоснащение.

Также он призвал больше использовать средства инвесторов на развитие сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в июле министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил о намерениях правительства отказаться от выплаты дотаций крупным сельхозкомпаниям в 2013 году.

По его информации, останутся только льготы для отрасли (НДС, единый фиксированный налог). Министр также сообщил, что с 2013 года большинство бюджетных дотаций будет направлено фермерам, малому бизнесу и единоличникам.

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Янукович обещает, что власть без согласия общественности не будет предпринимать шаги, связанные с оборотом с/х земель

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что власть без согласия общественности не будет предпринимать никаких шагов, связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения.

Говоря о необходимости продолжения законодательного урегулирования отношений в земельной сфере, Президент отметил, что нужно помнить, что земля - это не только самый дорогой ресурс страны, но и тесно связанная с ней жизнь нынешнего и будущих поколений украинцев.

«Поэтому во время решения вопросов, связанных с землей сельскохозяйственного назначения, важно максимально задействовать общественное обсуждение, тщательным образом изучить опыт других стран, которые уже прошли этот путь», - сказал В.Янукович.

«Я хочу вас заверить в том, что мы ни одного шага не предпримем, пока не услышим от людей желания идти по этому пути дальше – то есть углублять отношения в земельной сфере. Любые разговоры на эту тему - они всегда будут заканчиваться общественными обсуждениями и решениями громад, вы об этом должны знать», - подчеркнул В.Янукович.

По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы в процессе земельной реформы были защищены, в первую очередь, интересы крестьян, чтобы не допустить их «обезземеливания», реформа также должна способствовать реализации их прав, прекратить теневую приватизацию земли.

По словам В.Януковича, в ближайшей перспективе планируется разработка двух важных документов: Стратегия развития аграрного сектора на период до 2020 года и Стратегия устойчивого развития сельских территорий.

Также Президент высказался за скорейшее завершение процесса введения электронного кадастра земель и призвал принять необходимые для этого законы и нормативные акты.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла за основу Закон Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения), согласно которому был продлен мораторий на покупку-продажу земель сельхозназначения до принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на покупку-продажу и изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель будет продолжен до момента принятия Верховной Радой необходимых законодательных механизмов урегулирования оборота земель.

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