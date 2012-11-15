МХП рассчитывает получить в 2012 году 310 млн долл. чистой прибыли

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции – холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) рассчитывает на увеличение чистой прибыли по итогам 2012 года до 310 млн долл. с 259 млн долл. в 2011 году. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщила заместитель председателя правления, финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.

«Мы заложили хорошую основу для годового результата... На сегодня плановая прибыль около 310 млн долл.», - сказала В.Капелюшная.

Однако, по ее словам, на годовой результат прибыльности может повлиять значительное колебание курса гривны до отношению к доллару, поскольку компания имеет долларовые обязательства.

«У нас достаточно валютной выручки — мы сегодня генерируем 33% всей выручки в долларах, и это полностью покрывает все наши потребности связанные с обслуживанием кредита», - сообщила заместитель председателя правления.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» за 9 месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 281 млн долл.

Согласно отчету, выручка компании за 9 месяцев т.г. увеличилась до 1,04 млрд долл. с 880 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

Продажи профильной продукции — курятины — за 9 месяцев сократились до 274,8 тыс. тонн с 282 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года. При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса за указанный период выросла на 20,2% - до 17,29 грн с 14,39 грн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций компании.