Беларусь может разрешить иностранным инвесторам покупать землю

Минск. В Беларуси в 2013 году иностранным инвесторам планируется предоставить возможность приобретать земельные участки в собственность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил министр экономики Беларуси Николай Снопков на VII пленарном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете министров Беларуси.

«Такие предложения заложены в проекте перечня мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Беларуси до 2015 года, который обсуждается на заседании», - сказал Н.Снопков.

По его словам, документом предложено дальнейшее сокращение лицензируемой деятельности с 34 позиций на нынешний момент до 10-15.

«Перечень станет основой для дальнейшего улучшения инвестиционной деятельности», - подчеркнул Н. Снопков.

Он отметил, что текущий момент характеризуется спадом инвестиционной активности в стране.

«Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики и сокращением государственных программ и кредитования. Это особенно подчеркивает важность привлечения иностранных инвестиций для развития нашей страны, и мы видим необходимость дальнейшего улучшения климата для создания новых высокотехнологичных производств как источников для долгосрочного развития», - сказал Н. Снопков.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Беларусь планировала привлечь 3,8 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд долл. – за счет реализации приватизационных проектов.

По данным Министерства экономики Беларуси, при прогнозе на 2011 год привлечь в экономику прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 5,4 млрд долл. фактически удалось привлечь 1,3 млрд долл., без учета продажи акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долл., или всего 20%.