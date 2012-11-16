Глава McDonald's уволен из-за падения продаж компании впервые за девять лет

Глава McDonald's в США уволен спустя неделю после того, как компания сообщила о падении продаж впервые за девять лет.

57-летний Ян Филдс проработал в McDonald's 35 лет. Его место займет Джефф Страттон, который сейчас отвечает за развитие ресторанной сети по всему миру.

Как заявил представитель крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, решение об увольнении Филдса «было принято высшим руководством».

8 ноября McDonald's сообщила о снижении объема продаж впервые с 2003 года, передает Reuters.