Industrial Milk Company за 9 месяцев увеличила выручку в 3,7 раза

Варшава. Входящая в десятку крупнейших производителей молока в Украине компания Industrial Milk Company (IMC) за первые три квартала текущего года увеличила выручку до 54,292 млн долл. с 14,769 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Согласно биржевому отчету компании, которым располагает УНИАН, за отчетный период IMC увеличила чистую прибыль на 4% - до 20,609 млн долл. с 19,818 млн долл. на фоне 15% роста операционной прибыли до 24,363 млн долл. с 21,103 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) выросла на 19% - до 30,552 млн долл. с 25,570 млн долл.

Компания объяснила такой большой рост выручки, главным образом, увеличением запасов сельскохозяйственной продукции, составивших на конец сентября 2012 года 33,8 млн долл. в сравнении 10 млн долл. годом ранее.

Самую большую долю в доходах заняла выручка от продажи кукурузы (33%) и подсолнуха (30%).

Активы компании за первые три квартала года выросли до 208,492 млн долл. с 144,494 млн долл годом ранее.

IMC также увеличила обязательства до 78,801 млн долл. с 33,444 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии года IMC увеличила чистую прибыль на 43% до 24,2 млн долл. на фоне почти трехкратного роста выручки до 32,1 млн долл.

В прошлом году компания заработала "чистыми" 17,3 млн (+17%), несмотря на 16% снижение выручки до 29 млн долл.

Справка УНИАН. Industrial Milk Company, которая занимается производством молока, выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, по последним данным за 2012 год, в Полтавской, Черниговской и Сумской областях арендует 82,7 тыс. га земли и владеет складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.

В прошлом году на обрабатываемых 37,9 тыс. га компания вырастила 171,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что почти на 50% больше, чем годом ранее. IMC также увеличила производство молока до 18,1 тыс. тонн с 16,1 тыс. тонн годом ранее, урожай картофеля в более, чем в 2,6 раза - до 15,4 тыс. тонн.

В мае прошлого года основанная в 2007 году компания продала 24% своих акций на Варшавской фондовой бирже за 24,4 млн долларов.

По последним данным, 59,08% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.