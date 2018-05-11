Украинский экспорт вырастет на кукурузе

Два года подряд Украина бет рекорды по объему урожая кукурузы. Но таким результатам мы обязаны скорее «климатическому» случаю, а не экономическому расчету. Кроме того, интерес аграриев к «царице полей» подстегивает непредсказуемая аграрная политика в отношении экспорта зерновых. Эксперты же считают, что наращивать площади под этой культурой необходимо из-за экономической целесообразности.

Между тем, кукуруза прочно вошла в рацион украинцев, и мало кто задумывается, что исторической родиной вкусных початков являются Центральная и Южная Америка, а еще лет триста назад на территории нынешней Украины ее просто не было. А теперь Украине есть смысл активнее заявлять о себе как о производителе и экспортере этой культуры, ведь она сейчас очень востребована на внешних рынках. В последнее время наша кукуруза активно "осваивает" новые страны и углубляет свое присутствие на уже знакомых территориях. В нынешнем году "царица полей" совершила мощный бросок в страны Дальнего Востока.

Кукуруза идет на Восток. И не только

В текущем году Украина снова ожидает рекордный урожай кукурузы. По прогнозу министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, он составит 20-21 млн тонн (в 2011 году – 22,3 млн тонн, на 10,3 млн тонн больше чем в 2010 г.).

Такие объемы производства этой культуры обеспечивают внушительный экспортный потенциал. По словам Н.Присяжнюка, в структуре экспорта зерна – до 21 млн тонн - кукуруза составляет 12 млн тонн. К 9 ноября Украина уже поставила на внешние рынки свыше 3 млн тонн кукурузы, а законтрактовано - свыше 5 млн тонн. Таким образом, «царица полей» внесет весомый вклад в привлечение валюты в страну.

***Цена закупки кукурузы в портах Черного и Азовского морей (CPT-порты) – 2,05-2,15 тыс. грн/т. Уровень экспортных цен на кукурузу нового урожая растет и составляет 290-300 долл/т, FOB.

По данным аграрного министерства, на сегодня закупочные цены на фуражную кукурузу на базисе EXW франко-элеватор составляют 1,8-2 тыс. грн/т, и цены постоянно растут.

Аграрный министр подчеркивает, что Украина уже имеет «те емкости хранения и технологии обработки кукурузы, которые позволяют нам экспортировать ее не только после сбора урожая, но и в течение всего года. Я убежден, что именно эта культура станет одной из мощных составляющих зерновой группы».

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко оценивает возможный экспорт кукурузы в 12,5-13,5 млн тонн и отмечает, что украинская кукуруза сейчас востребована во всем мире и экспортируется в десятки стран.

Аналитики обращают внимание на то, что, согласно отчету МВФ «Мировые экономические перспективы», за последние 2 года дальневосточные страны испытывают недостаток собственных запасов зерновых и масличных культур. Естественно, этот фактор открывает значительные экспортные возможности для Украины.

Согласно данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в 2011/2012 МГ экспорт украинской кукурузы в страны Дальнего Востока составил 1,95 млн тонн, 90% этой культуры поставили в Японию и Южную Корею. По итогам прошлого маркетингового года в общем объеме импорта кукурузы Южной Кореи доля Украины составила 12%, Японии - 6%. Годом ранее Украина практически не поставляла кукурузу в эти страны.

По словам В.Клименко, Япония на сегодня является основным импортером кукурузы в мире и в 2012/2013 маркетинговом году закупит около 15 млн тонн. Также крупными импортерами кукурузы являются Южная Корея, Египет, ЕС, страны северной Африки, Саудовская Аравия, и во все эти страны Украина поставляет свое зерно, то есть, проблем со сбытом нашей кукурузы не возникает.

«Перспектива украинской кукурузы большая, потребность в мире есть, и я уверен, что в этом году мы очень выгодно продадим ее», - отмечает В.Клименко.

Эксперты УКАБ считают, что Украина может удвоить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока в 2012/2013 МГ - до 4 млн тонн. «Значительный экспортный потенциал украинской кукурузы, привлекательная цена по сравнению с американской кукурузой, а также заявленные намерения Китая в отношении импорта украинского зерна дают все основания прогнозировать потенциальный экспорт кукурузы из Украины на Дальний Восток в этом маркетинговом году до 4 млн тонн», - отмечает эксперт рынков продукции растениеводства УКАБ Роман Сластен.

Относительно выхода украинской кукурузы на китайский рынок Минагропрод уже заявил - первые партии этой культуры поступят в КНР еще до конца текущего года. Н.Присяжнюк отчитался, что Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно данного экспорта.

Клименко отмечает, что в вопросе экспорта в Китай не так важны объемы поставок, сколько вообще возможность выхода на этот рынок. По его данным, Китай находится на 12-ом месте среди стран-импортеров кукурузы по объемам импорта, в 2012/2013 МГ импортирует около 2 млн тонн (по данным Минсельхоза США). «Но нам важно, что Министерство аграрной политики согласовывает фитосанитарные требования, чтобы мы в принципе могли поставлять кукурузу в Китай, поскольку у них есть определенные требования. На сегодня только две страны могли поставлять кукурузу в Китай - США и Бразилия. Украина будет третьей», - пояснил Клименко.

Ситуация с экспортом кукурузы, ценами и объемами выглядит впечатляющей. Однако таким результатам Украина обязана, скорее, случаю, чем экономическому расчету. Дело в том, что в текущем сезоне кукуруза выступила основной «страховой» культурой, которой пересевались площади под озимыми зерновыми, погибшими из-за осенней засухи и сильных зимних морозов, а также под невзошедшими яровыми.

Интерес к «царице полей» также подстегивает и непредсказуемая аграрная политика государства в отношении экспорта зерновых. Введение квот на вывоз зерна в прошлом году, опасения относительно ограничения экспорта пшеницы в текущем привели к тому, что аграрии дифференцировали риски и отдали предпочтение культуре, наименее подверженной государственному регулированию, и к тому же востребованной на внешний рынках.

Изменение климата благоприятствует кукурузе

Эксперты считают, что Украине необходимо в дальнейшем расширять площади под кукурузой. Так, по словам Клименко, центральную часть территории страны можно условно назвать кукурузно-соевым поясом, и «этот пояс должен начать работу по примеру американского штата Айова», с которым у нас схожие природно-климатические условия. Там фермеры выращивают исключительно кукурузу и сою, получают хорошие доходы и снижают потери, отказавшись от сева рискованных озимых зерновых культур.

«Мы должны смотреть, что и в каких районах более рационально сеять, что дает больший доход фермерам», - сказал Клименко, добавив, что в одних областях Украины целесообразнее сеять кукурузу, в других - пшеницу и пр. (Кстати, люди постарше, наверняка, помнят лозунги времен Никиты Хрущева "Держись корова, из штата Айова" и кукурузные "перегибы" в виде добавления кукурузной муки во всевозможные продукты питания. В те времена купить в Киеве "белый" батон было практически невозможно. Этим лакомством обеспечивались только дети - ред.)

Между тем, как отметила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, в прошлом сезоне кукуруза «закрывала» погибшие посевы, а в текущем году ситуация с озимыми намного лучше, поэтому сейчас нет причин расширять площади под кукурузу по климатическим причинам. Но ситуация будет во многом зависеть от погоды, и если случится весенняя засуха, то кукуруза вновь может выступить «страховой» культурой.

Минагропрод еще не составлял прогноз площадей посевов на 2013 год, но, по предварительным данным, «кукурузная территория» ожидается на уровне текущего года - 4,3-4,3 млн га при условии, что озимые культуры нормально перезимуют. В ведомстве отмечают, что в долгосрочной перспективе площади посевов этой культуры могут быть увеличены до 5 млн га при сокращении посевов ячменя.

«Кукуруза - рентабельная культура, по ней намного меньше рисков. Украина минимум 30 млн тонн кукурузы должна производить. У нас, если исходить из природно-климатических условий, рационально кукурузу выращивать на 4-5 млн га», - считает Клименко.

По мнению руководителя аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Марии Колесник, площади под посев кукурузы будут расширяться уже в следующем году. «На кукурузу в прошлом году в декабре цена была выше, чем на продовольственную пшеницу. Думаю, что в следующем году площадь под кукурузой расширится. Все будет зависеть от того, сколько озимых перезимует, но если озимые нормально перенесут морозы, то мы можем без проблем увеличить посевы кукурузы до 20% - до 5 млн га только потому, что эта культура достаточно выгодная с коммерческой точки зрения», - отметила Колесник.

По мнению Адаменко, на объем сева кукурузы влияет в большей мере коммерческий интерес, но изменение климата также вынуждает аграриев пересматривать планы. «У нас летом [становится] все теплее и теплее, ресурсы тепла увеличиваются, теперь кукуруза растет не только в южных областях, но и в центральных, северных, западных, дает хорошие урожаи. Площадь посевов кукурузы в Украине может увеличиться до 5 млн га, то есть, примерно до 30% от общей площади посевов зерновых в стране», - отметила Адаменко.

Минимальные риски выращивания кукурузы в условиях потепления климата, безопасность культуры по отношению к почве (в отличие от подсолнечника, жестко истощающего землю), востребованность на внешних рынках и со стороны внутренних переработчиков, а также хорошая рентабельность - основания для прогнозирования увеличения посевов кукурузы, соответственно, и роста урожая. Главное, чтобы государство и на этом рынке не применило «ручное регулирование». Иначе хороший импульс для развития может сойти на "нет".

Лилия Коваль (УНИАН)