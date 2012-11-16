«Киевхлеб» снизил цены на хлеб после "рекомендаций" КГГА и АМКУ

ПАО «Киевхлеб» заявил о снижении цен на два сорта хлеба, которые подорожали четыре дня назад.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

«В результате тщательного анализа со стороны КГГА, Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины и ПАО «Киевхлеб» экономического обоснования ПАО «Киевхлеб» повышение цен на популярные сорта хлебобулочных изделий (ХБИ) – хлеба украинского столичного подового и батона нарезного киевского, были изысканы возможности для частичного снижения цены на указанные сорта ХБИ с учетом рекомендаций АМКУ относительно приведения цен к уровню, который был бы возможным в условиях существования значительной конкуренции на рынке», - говорится в сообщении.

Таким образом, отпускная цена предприятия за 1 шт. с НДС на хлеб украинский столичный подовый 0,95 кг будет составлять 4,02 грн и батон нарезной киевский в/г 0,5 кг – 3,30 грн.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг По определению “Киевхлеба”, эта продукция не входит в категорию социальной и изготовляется по более сложной рецептуре. При этом в компании сообщили, что цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.