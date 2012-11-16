В этом МГ украинский экспорт кукурузы может составить 12,5-13,5 млн тонн – УЗА

Украинский экспорт кукурузы в текущем МГ может составить 12,5-13,5 млн тонн. Об этом заявил в комментарии УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

При этом он подчеркнул, что украинская кукуруза сейчас востребована во всем мире и поставляется в десятки стран.

Согласно отчету МВФ «Мировые экономические перспективы», за последние 2 года дальневосточные страны испытывают недостаток собственных запасов зерновых и масличных культур. Естественно, этот фактор открывает значительные экспортные возможности для Украины.

***Согласно данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в 2011/2012 МГ экспорт украинской кукурузы в страны Дальнего Востока составил 1,95 млн тонн, 90% этой культуры поставили в Японию и Южную Корею. По итогам прошлого маркетингового года в общем объеме импорта кукурузы Южной Кореи доля Украины составила 12%, Японии - 6%. Годом ранее Украина практически не поставляла кукурузу в эти страны.

По словам В.Клименко, "Япония на сегодня является основным импортером кукурузы в мире и в 2012/2013 маркетинговом году закупит около 15 млн тонн. Также крупными импортерами кукурузы являются Южная Корея, Египет, ЕС, страны северной Африки, Саудовская Аравия, и во все эти страны Украина поставляет свое зерно, то есть, проблем со сбытом нашей кукурузы не возникает".

«Перспектива украинской кукурузы большая, потребность в мире есть, и я уверен, что в этом году мы очень выгодно продадим ее», - считает В.Клименко.

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