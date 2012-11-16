Египет исключит Украину из числа экспортеров пшеницы - СМИ

Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, исключит Украину из списка поставщиков в связи с заявлением украинского Министерства аграрной политики об ограничении экспорта пшеницы с 1 декабря т.г.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Главное управление поставок сырья в Египте (General Authority for Supply Commodities, GASC).

«Мы получили официальное письмо, в котором сообщается, что с 1 декабря Украина не будет экспортировать пшеницу... С января Главное управление поставок сырья вычеркнет Украину», - заявил заместитель главы GASC Номани Номани.

По его словам, в будущем, чтобы возобновить поставки пшеницы в Египет, Украине придется принять ряд условий и в первую очередь - задокументировать, что никаких запретов на последующие контракты не будет.

В ближайшие 4 месяца GASC планирует импортировать около 1,5 млн тонн пшеницы из Франции, Канады, России, Аргентины, Австралии и США.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы.

Он отметил, что на 1 ноября было экспортировано 4 млн 80 тыс. тонн пшеницы, а по договоренности с трейдерами, объем ожидаемого экспорта пшеницы был увеличен до 5,5 млн тонн, и этот объем практически весь законтрактован.

По мнению участников агрорынка, экспорт зерновых может быть возобновлен весной и суммарно составить 6,5 млн тонн в течение 2012-2013 МГ.

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