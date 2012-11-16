«Авангард» в октябре увеличил производство яиц

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» в октябре 2012 года увеличила производство целых яиц на 3% по сравнению с октябрем 2011 года — до 549 млн штук, переработанных яиц — на 1%, до 86 млн штук.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованному на Лондонской бирже.

Согласно предоставленной информации, в октябре т.г. общее поголовье птицы выросло в годовом выражении на 13% — до 27,8 млн, в том числе несушек — на 7%, до 21,6 млн.

Экспорт яиц в октябре 2012 г. вырос до 509 млн штук с 454 млн в октябре прошлого года.

Согласно отчету, средняя цена на яйца в октябре 2012 г. по отношению к октябрю 2011 г. выросла на 3%. Сезонный прирост цены в октябре 2012 г. к августу 2012 г. составляет 25%, что на 33% меньше аналогичного соотношения прошлого года.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за прошлый год выросла на 26% — до 553 млн долл.

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