Миргородский завод минеральных вод возобновил работу, счета компании разблокированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 15 ноября Государственная налоговая служба Украины на основании постановления Киевского районного суда г. Полтавы разблокировала банковские счета предприятия “Миргородский завод минеральных вод”.

По информации пресс-службы, арест на счета компании был наложен 31 октября т.г. При этом отмечается, что активы предприятия все еще арестованы, криминальные дела на должных лиц завода — гендиректора и главного бухгалтера — остаются открытыми, поэтому компания продолжит борьбу за снятие всех обвинений по поводу неуплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявила факт уклонения от уплаты налогов в размере 2,9 млн грн со стороны руководства предприятия «Миргородский завод минеральных вод».

Расследование проводилось по итогам работы предприятия в первом полугодии 2012 года. В частности, сотрудники ГНСУ выявили факты занижения цены реализации продукции – минеральной воды – и, как следствие, снижение валового дохода предприятия.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении должностных лиц завода возбуждено уголовное дело.

В Госналогслужбе подчеркнули, что все следственные действия проводятся в рамках действующего законодательства и не могут быть расценены как попытка рейдерского захвата.

Справка УНИАН. ЗАО «Миргородский завод минеральных вод» входит в группу компаний IDS Сгоuр.

Группа компаний IDS Group Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская", "Аква Няня", Aqua Life и т.д. Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.