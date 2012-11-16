Столичная власть обещает вдвое больше социального хлеба

«Киевхлеб» будет изготовлять для столицы вдвое больше социального хлеба, заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по его словам, «вчера торговые инспекторы получили поручение проверить наличие достаточного количества социального хлеба во всех магазинах столицы. В соответствии с заключением инспекции мы увеличим количество хлеба в тех магазинах, где это необходимо, а «Киевхлеб», в свою очередь, будет производить больше такой хлебопродукции. Предварительно мы договорились, что предприятие будет производить вдвое больше социального хлеба для столицы».

Напомним, к социальным сортам хлеба относятся: батон «Нива», хлеб «Украинский домашний», хлеб «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».

А.Голубченко также подчеркнул, что благодаря договоренностям городской власти с Аграрным фондом Украины, мука для изготовления социальных сортов хлеба закупается по удешевленной цене, что и позволяет не менять цену на хлеб массового потребления (социальный). Сейчас муки закуплено в количестве, которое позволит изготовлять социальные сорта хлебобулочных изделий в течение всего в 2013 году - до следующего урожая зерна.

«Позиция киевской власти неизменна – цена на социальный хлеб увеличиваться не должна», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. По словам руководства “Киевхлеба”, эта продукция не входит в категорию социальной и изготовляется по более сложной рецептуре. При этом в компании сообщили, что цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.

Однако 14 ноября Антимонопольный комитет Украины рекомендовал «Киевхлебу» довести цены на хлеб до экономически обоснованного и приемлемого в условиях рыночной конкуренции уровня. Согласно расследованию АМКУ, компания «Киевхлеб» завысила количество муки и стоимость другого сырья для производства хлеба «Украинский подовый» и «Батон киевский», что привело к необоснованному увеличению себестоимости и оптово-отпускной цены на эту продукцию.

16 ноября ПАО «Киевхлеб» заявил о снижении цены на два сорта хлеба, которые подорожали четыре дня назад.