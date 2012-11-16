АМКУ направил рекомендации в 7 областей относительно цен на хлеб

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с начала ноября т.г. направил рекомендации по избежанию нарушений конкурентного законодательства на рынке хлеба Хмельницкой, Ривненской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской областей, а также АР Крым. Об этом сообщил на брифинге в пятницу госуполномоченный АМКУ Михаил Русинский.

Он не уточнил субъектов хозяйствования, имеющих признаки монопольного положения в указанных областях.

Вместе с тем М.Русинский отметил, что с начала года органы АМКУ приняли 15 решений, согласно которым оштрафовали производителей хлебобулочных изделий за нарушения конкурентного законодательства на сумму 347 тыс. грн. При этом 92 субъекта хозяйствования за этот период выполнили рекомендации АМКУ.

«Из всех наших регионов только в 4 цены (на хлеб и хлебобулочные изделия - УНИАН) выросли больше чем на 5% за период с 1 января 2012 года до 14 ноября 2012 года», - сообщил госуполномоченный АМКУ. По его словам, за этот же период средняя цена на хлеб не изменилась в 10 регионах Украины, в остальных областях она поднялась на 2-3%.

Как сообщал УНИАН, на днях АМКУ рекомендовал крупнейшему столичному производителю «Киевхлеб» довести цены на хлеб до экономически обоснованного и приемлемого в условиях рыночной конкуренции уровня.

Согласно расследованию АМКУ, компания «Киевхлеб» завысила количество муки и стоимость другого сырья для производства хлеба «Украинский подовый» и «Батон киевский», что привело к необоснованному увеличению себестоимости и оптово-отпускной цены на эту продукцию.

16 ноября «Киевхлеб» заявил о снижении цен на указанные сорта хлеба.