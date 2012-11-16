Цена хлеба в Украине выросла на 1,5%

Средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба в Украине с 6 по 13 ноября выросла на 1,5% (с 4,7 до 4,77 грн.) за счет роста цены в Киеве - на 16,4% (с 4,26 до 4,96 грн.) и Киевский области — на 17,2% (с 4,07 до 4,77 грн.)

Такие цифры приводятся Министерством экономического развития и торговли в мониторинге потребительских цен на социально значимые товары.

В остальных регионах цена данного вида хлеба за этот период не изменилась.

Вместе с тем, самым дорогим хлебом указанного вида, по данным на 13 ноября, остается хлеб в Черновицкой и Закарпатской областях — 5,49 грн и 5,18 грн соответственно. Самым дешевым — в Хмельницкой и Одесской областях — 3,88 грн и 4,04 грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. По словам руководства “Киевхлеба”, эта продукция не входит в категорию социальной и изготовляется по более сложной рецептуре. При этом в компании сообщили, что цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.

Однако 14 ноября Антимонопольный комитет Украины рекомендовал «Киевхлебу» довести цены на хлеб до экономически обоснованного и приемлемого в условиях рыночной конкуренции уровня. Согласно расследованию АМКУ, компания «Киевхлеб» завысила количество муки и стоимость другого сырья для производства хлеба «Украинский подовый» и «Батон киевский», что привело к необоснованному увеличению себестоимости и оптово-отпускной цены на эту продукцию.

16 ноября «Киевхлеб» заявил о снижении цены на два сорта хлеба, которые подорожали четыре дня назад.