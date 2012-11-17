Завтра в Украине будет облачная, без существенных осадков, погода
13:33, 17 ноября 2012Агро
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Завтра, 18 ноября, в Украине будет облачная, без существенных осадков, погода.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма 3-8° тепла, в Карпатах 5-7° мороза; днем в Украине 1-6° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7-12°.
В Киеве и области существенные осадки не ожидаются, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
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