Цена сельхозземель в России вернулась на докризисный уровень

Динамика развития рынка земли в Российской Федерации за последние пять лет показывает рост стоимости земель сельскохозяйственного назначения после их снижения с началом мирового финансово-экономического кризиса, оживление рынка и увеличение общего количества сделок.

Об этом сообщил УНИАН руководитель управления по приобретению активов ОАО Группа "Разгуляй" (Россия) Виталий Бочков.

«Если говорить о тенденциях за последние пять лет, то цена на землю сельхозназначения повысилась. Причем пик цен пришелся на 2008 год, потом последовал спад, но сейчас в некоторых регионах цена даже превысила докризисный уровень, а в других - достигла или вплотную приблизилась к докризисному уровню», - констатировал эксперт.

По словам В.Бочкова, к примеру, на юге России в 2007 г. 1 гектар земли сельскохозяйственного назначения стоил около 900 долл., в 2012 г. средняя цена повысилась до 1150 долл. за 1 гектар, то есть, в среднем цена повысилась на 30%.

«Максимальные показатели стоимости земельных участков приходятся на 2008 и 2012 годы. Эти показатели в 2012 году даже выше, чем в 2008 году. Такая динамика говорит о посткризисном восстановлении рынка и о потенциале его дальнейшего роста», - отметил В.Бочков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сельхозземля в Польше подорожала на 20%