К марту закупочные цены на молоко поднимутся на 10% - эксперт

Закупочные цены на молоко от фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей к марту 2013 года поднимутся на 10% от сложившихся на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дыкун.

«Где-то со второй половины августа цена на молоко для производителя увеличивается... Я думаю, что будет не больше 10% (повышение цены - УНИАН) до марта», - сказал президент Ассоциации производителей молока Украины (АПМ).

Он также отметил, что на сегодняшний день цена на молоко от сельхозпредприятий колеблется от 3,3 до 3,5 грн/кг, от населения – 2,2 грн/кг (установленная Кабмином минимальная закупочная цена).

Вместе с тем, эксперт напомнил, что в прошлом году цена на молоко от фермерских хозяйств составляла около 4 грн/кг, от домохозяйств - около 2,8 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по мнению главы Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, цена на молочное сырье до декабря текущего года вырастет на 5-7% в связи с сокращением объемов производства молока.