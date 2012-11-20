Депутаты не смогли продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Верховная Рада Украины не приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения) в редакции первого чтения.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 184 (при необходимых 226 – УНИАН) из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планировалось внести изменения в раздел Х “Переходные положения”, которыми предусмотрено, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных товариществ (обществ).

Представители оппозиции отмечали на том, что данный законопроект по существу снимает запрет на продажу земли. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко отметил, что отклонение поправки о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения, по существу предусматривает продажу земли уже в ближайшее время.

«Вы втягиваете Украину в гражданскую войну», - отметил Н.Томенко, обращаясь к фракции Партии регионов. По его словам, в сущности, у народа «хотят забрать землю».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сказал, что данным законопроектом «снимаются фактически барьеры и останется один барьер к рынку земли – это принятие закона об обороте земель сельхозназначения». По его словам, «до этого существовало еще несколько барьеров».

В зале во время обсуждения проходила острая дискуссия. Народный депутат Украины от Партии регионов Михаил Чечетов все время ставил на голосование поправки народных депутатов от оппозиции, которые были поддержаны комитетом, и все эти поправки не поддерживались парламентом. То есть предусматривалось данный законопроект принять в редакции первого чтения.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которым предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовало лишь 111 народного депутата.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В тот же день, 2 октября, Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.