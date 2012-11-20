Food Empire Holding запустила первый в Украине завод по производству MacCoffee

Компания Food Empire Holding (Сингапур), мировой производитель напитков и продуктов быстрого приготовления, запустила первый в Украине (г. Золотоноша, Черкасская обл.) завод “Фес-Укр” по производству кофе под ТМ MacCoffee и «Петровская слобода» мощностью 25 тонн продукции в день. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы уверенно смотрим в будущее и уже сегодня планируем расширять производство. Объем прямых инвестиций Food Empire на данный момент составляет 180 млн грн. На следующий год уже запланированы дополнительные инвестиции в размере 30 млн грн”, - заявил во время открытия завода генеральный директор Food Empire Судип Наир.

Как сообщает пресс-служба компании, на сегодняшний день на заводе оборудованы 3 цеха. Производитель оборудования – Япония. Персонал завода “Фес-Укр” насчитывает 300 человек.

Сливки для производства продукции завод будет импортировать из Польши и Индонезии, кофе - из Бразилии, Колумбии и Индии. При этом сахар на заводе планируется использовать только украинский.

По словам присутствовашего на церемонии открытия предпрития посла Республики Сингапур Саймона Тенсинга, “строительство и запуск нового завода - это, в первую очередь, инвестиции Сингапура в экономику Украины, наше доверие к стране”.

Завод в г. Золотоноша будет производить 24 вида продукции.

Справка УНИАН. Компания Food Empire Holding, главный офис которой находится в Сингапуре, производит свыше 200 видов продукции под собственными торговыми марками. Среди продуктов компании - напитки быстрого приготовления, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, закуски.