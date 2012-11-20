ЕЭК одобрила квоты на импорт мяса в страны Таможенного союза в 2013 году

Евразийская экономическая комиссия одобрила квоты на импорт мяса в страны Таможенного союза в 2013 году, сократив заявки Беларуси, в частности по свинине до 60 тысяч тонн с 90 тысяч тонн, и до нуля - по мясу говядины, сообщил журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"Изначально заявки, которые сделали стороны, прежде всего, белорусская сторона, выходили за рамки, которые предусмотрены нашим соглашением (в рамках ВТО - ред.) о механизмах и параметрах распределения тарифных квот", - сказал Слепнев по окончании заседания коллегии ЕЭК, где рассматривался этот вопрос, передает ПРАЙМ.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства России и Беларуси согласует график развития свиноводческого комплекса стран на ближайшие несколько лет.

Кроме того, по его словам, было одобрено изменение в соглашение Таможенного союза о распределении тарифных квот, где применяется принцип пропорциональности при распределении квот на импорт мяса. Таким образом, в ближайшее время, по словам Слепнева, стороны уйдут от пропорционального распределения, а будут учитывать лишь разницу между производством и потреблением мяса в каждой стране.