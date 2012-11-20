ВР продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2016 года

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Законом также предусмотрено внести изменения в раздел Х «Переходные положения», согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которым предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовало лишь 111 народного депутата.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В тот же день, 2 октября, Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.

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