Парламент отнес сельхозкооперативы к некоммерческим субъектам хозяйствования

Верховная Рада Украины приняла закон „О внесении изменений в Закон Украины „О сельскохозяйственной кооперации”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 народных депутатов при необходиміх 226.

Данным законом изложена в новой редакции часть первая статьи 52 Хозяйственного кодекса Украины, которой сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы отнесены к субъектам, которые осуществляют некоммерческое хозяйствование.

Также в новой редакции изложена статья 86 Гражданского кодекса Украины, которой предусматривается отнести сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы к непредпринимательским обществам.

Закон определяет правовые принципы политики государства по стимулированию деятельности мелких производителей сельскохозяйственной продукции и созданных ими сельскохозяйственных кооперативов, совершенствует механизмы предоставления им государственной поддержки, согласовывает действующую законодательную базу по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации.

Текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады не обнародован.

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