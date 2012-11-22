Агроходинг «Авангард» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 42,9% - до 157 млн долл.

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» за 9 месяцев 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль до 156,97 млн долл. со 109,85 млн долл. за аналогичный период 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка за этот период увеличилась на 33,1% - до 445,7 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) выросла до 193,96 млн долл. со 140,56 млн долл. за аналогичный период 2011 года, маржа EBITDA выросла до 43,5% с 42%.

Операционная прибыль компании за указанный период составила 173,96 млн долл, что на 35,8% больше аналогичного показателя 2011 г.

Чистый долг компании на конец сентября т.г. составил 153,2 млн долл. против 155,2 млн долл. на аналогичную дату прошлого года.

Текущие активы компании составили 1,489 млрд долл. по сравнению с 1,305 млрд долл. на конец сентября 2011 г.

«Эти результаты были достигнуты за счет увеличения объемов производства на фоне постоянно растущего спроса на нашу продукцию как внутри страны, так и за рубежом», - прокомментировала в отчете финансовые результаты компании генеральный директор «Авангарда» Наталья Василюк.

Согласно отчету, за 9 месяцев т.г. общее поголовье птицы выросло в годовом выражении на 11,8% — до 27,4 млн, в том числе несушек — на 5,9%, до 21,6 млн.

Производство яиц за отчетный период выросло на 6,5% - до 4,685 млрд штук. При этом средняя цена на них поднялась на 20,4% - до 0,65 грн с 0,54 грн в 2011 году. Экспорт яиц составил 303,9 млн штук, что в 2,8 раза выше аналогичного показателя за 2011г.

Объем переработанных яиц по итогам 9 месяцев т.г. составил 800 млн штук против 785 млн штук за аналогичный период прошлого года. Средняя цена на яичные продукты поднялась до 7,46 долл./кг с 6,94 долл./кг в 2011 году.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за прошлый год выросла на 26% — до 553 млн долл.