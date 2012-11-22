«Укррос» намерен выкупить 11,46% своих акций

Сахарный союз «Укррос», входящий в состав одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel, намерен выкупить 11,46% собственных акций. Об этом говорится в объявлении издания Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Согласно сообщению, решение о выкупе было принято на внеочередном собрании акционеров компании 11 ноября. Компания планирует выкупить максимум 12 173 804 акций в период с 1 февраля по 28 августа 2013 года. Цена выкупа акций — 0,97 грн/шт.

Сообщается, что чистый убыток на акцию, согласно финансовому отчету за 2011 год, составил 0,03 грн.

На момент проведения собрания акционеров «Сахарный союз «Укррос» не владел информацией о намерении акционера «Сахарный холдинг Лимитед», которому принадлежит более 10% акций «Укрроса», продать их.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года Kernel договорился о покупке 71% акций "Укрроса", владеющего на тот момент элеваторами мощностью хранения около 90 тыс. тонн зерна, собственным сахарным заводом, способным ежегодно производить 22 тыс. тонн продукции и арендующим 100 тыс. га земли, за 42 млн долларов.

Ранее миноритарные акционеры "Укрроса" критиковали нового собственника за то, что он отказывается выкупать их акции.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. До 2011 года «Укррос» был одним из лидеров на рынке сахара Украины (12%). В его активах находились 7 крупнейших сахарных заводов, более 100 тыс. гектаров земли в управлении и объемный портфель производимых видов аграрной продукции.

Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.