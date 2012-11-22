Израильская компания намерена построить в Украине предприятие по выращиванию рыбы

Израильские инвесторы ведут поиски украинских партнеров для строительства на территории Украины предприятия по промышленному выращиванию рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании ICOM Capital (г. Киев), которая консультирует израильскую сторону в данном вопросе.

В инвесткомпании не уточнили, кто является инвестором, но сообщили, что он готов вложить 15 млн евро в строительство завода мощностью 1,5 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщил представитель ICOM Capital Юрий Костоглодов, у израильского инвестора к украинскому партнеру есть «ряд условий, но, как минимум, это должна быть крупная компания, имеющая успешный опыт деятельности в данной отрасли и готовая к расширению своей доли на рынке».

Отмечается, что на сегодняшний день рынок рыбной продукции в Украине на 80% состоит из импорта, а уровень потребления рыбной продукции в Украине составляет около 15 кг на душу населения в год, что почти в 2 раза ниже потребления в Европе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-октябре 2012 г. в Украине было выловлено и добыто 154,4 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период 2011 года. В том числе вылов рыбы за отчетный период составил 145,8 тыс. тонн - на 4,2% меньше аналогичного периода 2011 года.