«Укрпиво» прогнозирует незначительное снижение производства пива по итогам года

Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво» прогнозирует снижение объемов производства пива в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 1,3% - до 301 млн дал.

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор организации Галина Коренькова.

«В этом году мы не дадим не только прироста, но и не удержим показателей прошлого года», - отметила Г.Коренькова.

По оценкам эксперта, рынок пива в Украине по итогам года также сократится — на 2,2% до 277 млн дал. Кроме того, глава компании «Укрпиво» отметила, что производители и розничные сети имеют значительное количество нереализованных остатков продукции.

Экспорт пива из Украины ожидается в объеме 29,5-30 млн дал, что на 12,5% больше, чем в 2011 году.

Рост импорта пива, по словам Г.Кореньковой, происходит активнее, и по итогам 2012 г. составит 4-4,5 млн дал., что на 25% выше показателя прошлого года. Большую часть в структуре импорта пива составляет российская продукция.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2011 г. производство пива сократилось на 1,6% - до 304,7 млн дал. против 309,6 млн дал. в 2010 г.

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