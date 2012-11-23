Аграрный фонд закупил по форварду 555 тыс. тонн зерна урожая 2013 года

Аграрный фонд Украины к 23 ноября т.г. заключил с аграриями форвардные контракты на поставку 555 тыс. тонн зерна урожая 2013 года. Об этом говорится на сайте фонда.

Сообщается, что на сегодняшний день были поданы заявки на заключение контрактов по поставке 561 тыс. тонн зерна на сумму более 1 млрд грн.

«На сегодня имеем достаточно высокий показатель подачи заявок на заключение форвардных контрактов из разных областей. В течение недели в среднем поступало по 50 тыс. тонн ежедневно. В частности, в Аграрный фонд уже поступили заявки на заключение форвардных контрактов по поставкам 561 тысяч тонн зерна на сумму свыше 1 миллиарда гривен », - цитирует пресс-служба генерального директора Аграрного фонда Игоря Якубовича.

По его словам, наиболее активно заключались договоры с аграриями Винницкой, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.

Сроки заключения форвардных контрактов истекают 1 декабря.

Планируемый объем государственных форвардных закупок зерна урожая 2013 года — 1,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта.

Согласно постановлению Кабмина, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый — будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна.

Плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

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