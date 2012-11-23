Украинские зернотрейдеры готовы остановить экспорт пшеницы

Зернотрейдеры готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы по причине достижения отметки в 5,2 млн тонн из условленных, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Минагропродом и зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ссылаясь на результаты рабочей встречи министра Николая Присяжнюка и зернотрейдеров 23 ноября.

«Схема сотрудничества эффективна, поскольку все стороны выполняют друг перед другом обязательства, не нанося взаимных убытков. Мы готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы», - сказал в ходе встречи президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Его позицию поддержал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, отметив, что возможности для экспорта продовольственной пшеницы на сегодняшний день почти исчерпаны.

Как следует из дополнения к Меморандуму, подписанному Минагропродом и участниками зернового рынка 15 ноября т.г. и определившему граничный экспорт пшеницы в объеме 5,5 млн тонн, последующие перспективы экспорта зерна стороны рассмотрят на совещании 1 декабря.

По информации Минагропрода, к 23 ноября из Украины экспортировано 11,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 5,2 млн тонн, кукурузы - 3,9 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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