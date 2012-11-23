В Украине собрано 45 млн тонн зерна с 97% площадей

В Украине, по состоянию на 23 ноября, намолочено 45 млн тонн зерна с 14,4 млн га, что составляет 97% прогнозируемых к уборке площадей.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 31,3 ц/га против 37,1 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

В частности, собрано 18,6 млн тонн кукурузы на зерно с 4 млн га (92% прогноза), средняя урожайность культуры составила 46,1 ц/га (61,9 ц/га в прошлом году).

Также собрано 2,3 млн тонн сои с 1,39 млн га (97% прогноза) при средней урожайности 16,8 ц/га ( 20,3 ц/га в 2011 г.)

Кроме того, выкопано 18,1 млн тонн сахарной свеклы с 451 тыс. га (99% прогноза), средняя урожайность - 401 ц/га (369 ц/га в 2011г.)

По обновленным прогнозным данным Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2012 году составит 46,2 млн тонн. В 2011 году урожай зерна составил 56,7 млн тонн.