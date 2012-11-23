Агрохолдинг «Мрия» увеличил прибыль на 20%

Один из крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» по итогам 9 месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. - до 137,28 млн долл.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась до 250,07 млн долл. с 11,9 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

Валовая прибыль за 9 месяцев т.г. составила 191,9 млн долл., что на 27,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Операционная прибыль компании выросла до 160,3 млн долл. с 134,2 млн долл.

Стоимость активов агрохолдинга, по состоянию на конец сентября т.г., увеличилась до 1,3 млрд долл. с 1,05 млрд долл. на конец сентября 2011 г.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды в долларах США на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

«Мрия» обрабатывает около 300 тыс. гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1 300 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся три элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.