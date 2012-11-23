Аграрная биржа заявляет о полноценном запуске торгов с 5 декабря

Аграрная биржа определила датой проведения первых торгов в реальном режиме 5 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба биржи.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день доступ к виртуальной базе Аграрной бирже имеют более семисот человек. Для получения доступа к торговле на реальном рынке через электронную торговую систему необходимо пройти бесплатное двухдневное обучение в офисе Аграрной биржи в Киеве.

Государственная аграрная биржа была создана в 2005 году.

Как сообщал УНИАН, Аграрная биржа готовится к созданию срочного рынка, который включает полноценную работу клирингового центра, фьючерсные контракты в национальной денежной единице, электронную платформу торгов и другие новации.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины настаивало на исключительном праве Аграрной биржи регистрировать экспортные зерновые контракты.