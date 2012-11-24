В воскресенье по всей Украине осадков не ожидается, но будет туман

Завтра, 25 ноября, по прогнозам синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер будет преобладать юго-западный, в южной и восточной части - северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южной и западной частях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, на побережье Крыма и в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.