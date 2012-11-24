Россельхознадзор имеет претензии к продукции днепропетровского птицекомплекса

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел режим усиленного контроля продукции ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (Днепропетровская обл.).

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как говорится в сообщении, ужесточение контроля вызвано первичным выявлением листерий в партии мяса птицы, поступившей с предприятия.

Аналогичные меры Россельхознадзор ввел в отношении продукции датского предприятия DanePork и канадского Viandes Décarie.

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