Россельхознадзор имеет претензии к продукции днепропетровского птицекомплекса
16:30, 24 ноября 2012Агро
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел режим усиленного контроля продукции ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (Днепропетровская обл.).
Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Как говорится в сообщении, ужесточение контроля вызвано первичным выявлением листерий в партии мяса птицы, поступившей с предприятия.
Аналогичные меры Россельхознадзор ввел в отношении продукции датского предприятия DanePork и канадского Viandes Décarie.
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